Mark Trevelyan[£²£¶Æü ¥í¥¤¥¿¡¼] - ¥í¥·¥¢¤ÎÆ±ÌÁ¹ñ¥Ù¥é¥ë¡¼¥·¤Ç£²£¶Æü¤Þ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿ÂçÅýÎÎÁª¤Ç¤Ï¡¢¸½¿¦¤Î¥¢¥ì¥¯¥µ¥ó¥É¥ë¡¦¥ë¥«¥·¥§¥ó¥³ÂçÅýÎÎ¤¬¾¡Íø¤·¡¢£·Áª¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¡££³£°Ç¯°Ê¾å¤Ë¤ï¤¿¤ëÅý¼£ÂÎÀ©¤Î´ðÈ×¤ò°ìÃÊ¤È¶¯¤á¤ë¹Í¤¨¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£½Ð¸ýÄ´ºº¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥ë¥«¥·¥§¥ó¥³»á¤Ï£¸£¸¡ó¶á¤¤É¼¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£ÂçÅýÎÎÁª¤Ï¥ë¥«¥·¥§¥ó¥³»á¤ò´Þ¤à£µ¿Í¤¬½ÐÇÏ¤·¤¿¡£Â¾¤ÎÎ©¸õÊä¼Ô¤ÏÀ¯¸¢´ó¤ê¤ÎÀ¯ÅÞ¤Ê¤É¤«¤é¤Î½ÐÇÏ¤Ç¡¢Í­ÎÏ¤ÊÂÐÎ©¸õÊä¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿