²¬»³¸©Æâ¤ÎÃæ³Ø¹»¤òÍèÇ¯½Õ¤ËÂ´¶È¤¹¤ë¸«¹þ¤ß¤ÎÀ¸ÅÌ¤òÂÐ¾Ý¤Ë¤·¤¿¡¢ÂèÆó¼¡¿Ê³Ø´õË¾Ä´ºº¤¬¤Þ¤È¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Á´ÆüÀ©¸©Î©¹â¹»¤ÎÊ¿¶ÑÇÜÎ¨¤Ï1.03ÇÜ¤Ç¡¢ºòÇ¯Æ±»þ´ü¡Ê1.05ÇÜ¡Ë¤è¤ê²¼¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ ¡Ú²èÁü①～⑨¡ÛÇÜÎ¨¤Ï¡©¸©Î©¡¦»ÔÎ©¹â¹»¡ÖÁ´¹»¡¦Á´³Ø²Ê¤ÎÇÜÎ¨¡×¤ò·ÇºÜ ¤³¤Î¤¦¤ÁÇÜÎ¨¤¬ºÇ¤â¹â¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢²¬»³¹©¶È¡Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¡Ë¤Î1.93ÇÜ¤Ç¡¢¼¡¤¤¤Ç²¬»³¹©¶È¡Ê·úÃÛ¡Ë¤Î1.58ÇÜ¡¢ÁÒÉßÃæ±û¡Ê²ÈÀ¯¡Ë¤Î1.58ÇÜ¡¢¶½ÍÛ¡ÊÇÀ¶È¡Ë¤Î1.55ÇÜ¡¢