ＧＳＩクレオスが朝安後にプラス圏に浮上した。同社は２７日、世界最大の有機薄膜太陽電池（ＯＰＶ）製造グループでブラジルに本拠を置くＰｏｗｅｒＨａｒｖｅｓｔｉｎｇＤｙｎａｍｉｃｓＳｅｍｉｃｏｎｄｕｃｔｏｒｓＩｍｐｒｅｓｓｏｓ（ＰＨＤ）社と戦略的事業提携契約を締結したと発表し、手掛かり視されたようだ。クレオスは提携によりＯＰＶフイルムを安定的に確保するとともに、日本国内で後工程や敷設など