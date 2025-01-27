■ 買い予想数上昇（最新48時間） (銘柄コード) 銘柄 市場 (5246) エレメンツ 東証グロース (4676) フジＨＤ 東証プライム (6629) Ｔホライゾン 東証スタンダード (166A) タスキＨＤ 東証グロース (2586) フルッタ 東証グロース ■ 売り予想数上昇（最新48時間） (銘柄コード) 銘柄 市場 (4676) フジＨＤ 東証プライム (3048) ビックカメラ 東証プ