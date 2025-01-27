日本興業が３日ぶり大幅反発。前週末２４日の取引終了後、２５年３月期第３四半期累計（４～１２月）の連結決算を発表した。売上高は前年同期比６．２％増の９８億６０００万円、経常利益は同５９．２％増の２億９６００万円、最終利益は同９３．０％増の１億７７００万円となった。直近３カ月間の１０～１２月期において最終利益は同４．１倍となっている。業況を評価した買いが株価を押し上げたようだ。４～