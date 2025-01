犬にまつわる英語イディオム、今回は、「Barking up the wrong tree」という表現を取り上げたい。直訳すると「間違った木に向かって吠える」となるが、間違った木とは何のことだろうか。イディオムの由来や使用例も交え、詳しく見ていこう。【こちらも】「子犬の恋」とは?犬にまつわる英語イディオム (8)■Barking Up the Wrong Tree「Barking up the wrong tree」というイディオムは、誰かが勘違いや誤解にもとづいて行動し