7人組グローバルグループ・ENHYPEN(エンハイプン)が、25日、26日の2日間にわたって、京セラドーム大阪でワールドツアーの日本公演『ENHYPEN WORLD TOUR ‘WALK THE LINE’ IN JAPAN』を開催。6公演で約19万人を動員した日本ドームツアーを完走した。【ライブ写真】美しいピアノの旋律も…「XO」をしっとり歌いあげたENHYPENK-POPボーイグループの中でデビューから最速での日本3都市でのドームツアー『WALK THE LINE』は、202