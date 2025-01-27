甘粛省第14期人民代表大会第3回会議が20日、蘭州市で開幕した。大会主席団常務主席を務める胡昌昇（フー・チャンション）執行主席が大会を主催し、甘粛省の任振鶴（レン・ジョンホー）省長が省政府を代表し大会で政府活動報告を行った。科技日報が伝えた。報告によると、甘粛省は2025年に科学技術投資を拡大し、全省の研究開発費の180億元（約3600億円）達成を目指し、財政からの科学技術支出が一般公共予算支出に占める割合を1．5