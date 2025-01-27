米上院は国土安保長官にクリスティ・ノーム氏を承認した/Eric Thayer/Getty Images（ＣＮＮ）米上院は２５日、トランプ米大統領が国土安全保障長官に指名したクリスティ・ノーム氏の人事を承認した。大統領選で掲げられた移民取り締まりの公約で中心的な役割を果たす機関のかじ取りをトランプ氏の長年の側近が担うことになる。投票は賛成５９票、反対３４票だった。ノーム氏は２０１９年からサウスダコタ州知事を務め、知事の前に