米上院は国土安保長官にクリスティ・ノーム氏を承認した/Eric Thayer/Getty Images（ＣＮＮ）米上院は２５日、トランプ米大統領が国土安全保障長官に指名したクリスティ・ノーム氏の人事を承認した。大統領選で掲げられた移民取り締まりの公約で中心的な役割を果たす機関のかじ取りをトランプ氏の長年の側近が担うことになる。投票は賛成５９票、反対３４票だった。ノーム氏は２０１９年からサウスダコタ州知事を務め、知事の前に
ランキング
- 総合
- 国内
- 政治
- 海外
- 経済
- IT
- スポーツ
- 芸能
- 女子
- 1. 他局の女子アナも中居氏を接待か
- 2. 港社長が説明会でも拒否した質問
- 3. キス強要され蕁麻疹 夫が激怒
- 4. フジ 芸人の出演休止を突然発表
- 5. ジムで「丸出し」過激動画が物議
- 6. 夜の大学 聞こえた生々しい会話
- 7. フジ委員会設置 女性側コメント
- 8. アッコ 発言7分後に頭下げ生謝罪
- 9. 中居氏が守秘義務違反を問えぬ訳
- 10. 埼玉のクルド人問題 深刻事態に
- 1. キス強要され蕁麻疹 夫が激怒
- 2. フジ委員会設置 女性側コメント
- 3. 埼玉のクルド人問題 深刻事態に
- 4. フジ女性社員が社長に決死の発言
- 5. 長野3人死傷 男の育った家庭環境
- 6. 日本で未婚女性増加 当然の理由
- 7. 日枝氏 フジ体制に言及していた
- 8. 太ももで1歳挟み意識不明 父逮捕
- 9. 保険料で収入の3分の1消滅 奴隷?
- 10. バイト転々 35歳ノマド男性末路
- 1. 医師が実践する鉄壁の感染対策
- 2. お見合い用? 佳子さま写真が好評
- 3. イチャイチャ注意 20代殴り逮捕
- 4. いい医師と評判 逮捕に患者絶句
- 5. 舛添氏「私の許にも内部告発が」
- 6. 減刑に影響か 水原被告父の手紙
- 7. 人生好転 120→57kgでイケメンに
- 8. 政治に「不満」最多８２％、自公政権継続「望まず」６１％…読売・早大共同世論調査
- 9. ABC社長 フジは論外と切り捨てる
- 10. コナン・安室透の新声優 SNS絶賛
- 1. 乱倫パーティーに母親と同伴 英
- 2. あたたかかった 発音に外国人OMG
- 3. 中国で男児が吹き飛ばされる
- 4. 死者100人超 北朝鮮の「速度戦」
- 5. 北朝鮮 堕落した少年少女の乱行
- 6. トランプ大統領 関税発動を予告
- 7. ニンジンは2型糖尿病対策に?
- 8. 英紙 中居氏問題「リトマス紙」
- 9. トランプ氏「受け入れは周辺国」
- 10. ロシア捜査で旅客機攻撃を確認
- 1. ヴィトンが仏具店に警告 結末は?
- 2. 「相続ガチャ」に外れて悲劇
- 3. 母さんあんまりだよ…遺言に衝撃
- 4. NISAとiDeCo どちらがいいのか
- 5. 息子が二度聞き老人ホーム請求額
- 6. 仕事辞めラーメン屋 思わぬ事態
- 7. 月収120万の45歳部長 裏の顔とは
- 8. マイナ保険証で何かお得になる?
- 9. 資産1億の66歳 過剰節約続ける訳
- 10. フジテレビ 番組CMの8割がACに
- 1. 旅行客がAirTagで自分の荷物追跡
- 2. Apple Watch新機能で生活改善
- 3. 複数のURL読み取れる「QR」話題
- 4. コロナ禍で倒産危機の企業…オンキヨー、ANA、日本郵政も？
- 5. [本日の一品]夏場にこき使ったキャップを快晴の冬場に洗える「キャップウォッシュ」
- 6. “危険”な映像が詰まった短編アニメ集「ラブ、デス＆ロボット」は、Netflixの実験的精神に溢れている
- 7. あなたのiPadを一瞬でノートパソコンに変える。高感度タッチパッド搭載iPadキーボードケース「Benks」
- 8. 「Ginza Sony Park グランドオープン」先行内覧会 / S字カーブ曲線を採用したメッシュチェア【まとめ記事】
- 9. 持ち運び楽チンだね。スマホに貼っておけるうっすーいワイヤレスイヤホン
- 10. QNAP、「rsync」の緊急脆弱性の影響でバックアップアプリを修正
- 11. 【最速レビュー】軽量なビジネスモバイルノートの最新モデル「ASUS ExpertBook P5」が登場しました。これは注目ですね！
- 12. 美人猫のカワイすぎる行動が話題
- 13. 日本人になりすました北朝鮮IT技術者を日本企業が雇用、採用に注意を
- 14. アシックス、ダルビッシュがオールスターで用いるグラブとスパイク作製
- 15. 『犬神家の一族』あの“逆さ足”が所沢に出現！ 金田一耕助が逗留する「那須ホテル」アメニティをイメージしたタオルなど素敵グッズも登場
- 16. AmazonでAnker製品が最大33%OFF
- 17. 「ファイナルファンタジーXV」の発売記念イベントで聞いた“プレイしたくなる”イイ話
- 18. ファーウェイ、14型ノートPC「MateBook 14」にWindows 11搭載モデル
- 19. 令和6年分確定申告 対象者は「定額減税」を忘れずに 今から準備を！
- 20. 国産AI・FeloとCanvaの連携で「スライド作成」を極める
- 1. 大谷の「顔」に異変? 反響呼ぶ
- 2. 低賃金 水原被告の言い分に怒り
- 3. イチロー馬券すぎ WIN5が話題に
- 4. 屈辱的大敗に久保涙「謝りたい」
- 5. 妻と過ごせず 水原氏主張に呆然
- 6. 子供号泣 本田圭佑の新サッカー
- 7. 日本人18歳が衝撃弾 欧州で躍動
- 8. 立浪前監督の監督賞にどよめき
- 9. 張本智和を圧倒 17歳逸材に衝撃
- 10. 著しく低賃金 水原被告をOB一蹴
- 1. 他局の女子アナも中居氏を接待か
- 2. 港社長が説明会でも拒否した質問
- 3. フジ 芸人の出演休止を突然発表
- 4. アッコ 発言7分後に頭下げ生謝罪
- 5. 中居氏が守秘義務違反を問えぬ訳
- 6. 木村太郎氏 フジの2つの危機指摘
- 7. フジ経営陣辞意も日枝氏が一喝か
- 8. 遂に提供1社 サザエがトレンド入
- 9. ヒロミ 業界入る前の仕事に驚き
- 10. ちびまる子ちゃん 提供ゼロに
- 1. ヒートテック超え? UNIQLOの名品
- 2. 小6娘が「LINE嫌」理由に母ゾッ
- 3. 「毛穴の角質も取れて優秀♡」使用感も洗い上がりも大満足な【クレンジング】ベスト3
- 4. 若者の未来潰すな 33歳差に批判
- 5. 義母が容姿批判も夫の鋭い反撃
- 6. おしゃれ見えで即戦力になる色
- 7. 長野“創業300年の温泉旅館”に別館が誕生！ 快適さと自由な旅をサポートする洋室ホテル
- 8. ママ友が義母に言い放つ強烈一言
- 9. お年玉で息子夫婦が離婚の危機に
- 10. 実はありがた迷惑な三角折り