コスプレイヤーのえなこが25日（土）、赤とピンクを基調としたドレス姿のバースデーイベントショットを公開した。【別カット2点】たくさんのファンが集合、えなこのバースデーイベントショットInstagramのフォロワー数が250万人を突破した不動の人気コスプレイヤー・えなこ。日本の魅力を世界に発信する「クールジャパン・アンバサダー」として、名実共に日本を代表するコスプレイヤーとして活躍している。えなこは25日、「バース