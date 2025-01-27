¡Î£²£´Æü¥í¥¤¥¿¡¼¡Ï - ÊÆÏ¢Ë®¼è°ú°Ñ°÷²ñ¡Ê£Æ£Ô£Ã¡Ë¤Î¥Õ¥¡¡¼¥¬¥½¥ó°Ñ°÷Ä¹¤Ï£²£´Æü¡¢Á´¤Æ¤Î¿¦°÷¤ËÂÐ¤·¤Æ¥ª¥Õ¥£¥¹¤Ë½Ð¶Ð¤¹¤ë¥Õ¥ë¥¿¥¤¥à¶ÐÌ³¤ËÌá¤ë¤è¤¦¤ËÌ¿¤¸¤¿¡£¸½ºß¤Ï£Æ£Ô£Ã¿¦°÷¤ÎÌó£¸£°¡ó¤¬½µ¤ÎÂçÈ¾¤òºßÂð¤Ç¶ÐÌ³¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¿¦°÷¤«¤é¥Õ¥ë¥¿¥¤¥à¶ÐÌ³¤ËÌá¤ë¤³¤È¤Ø¤ÎÉÔ°Â¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ò¤Ï¤Í¤Î¤±¤¿¡£¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Ï¡¢Ï¢Ë®À¯ÉÜ¿¦°÷¤ËÂÐ¤·¤Æ¥ª¥Õ¥£¥¹¤Ø¤ÎÉüµ¢¤òÌ¿¤¸¤ëÂçÅýÎÎ¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¥í¥¤¥¿¡¼¤¬³ÎÇ§¤·¤¿£Æ£Ô£ÃÆâÉô¤Î¥á¥â¤Ë¤è¤ë