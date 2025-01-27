¡ØVOGUE JAPAN¡Ù2025Ç¯3·î¹æ Photographed by HYEA W. KANG ¡ÊC¡Ë 2025 Conde Nast Japan. All rights reserved. TWICE¤ÎMINA¤¬¡ØVOGUE JAPAN¡Ù£³·î¹æ¡Ê£±·î31ÆüÈ¯Çä¡Ë¤ÎÉ½»æ¤ò¾þ¤ë¡£À¤³¦¤ÇºÇ¤â±Æ¶ÁÎÏ¤Î¤¢¤ë¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó»ï¡ØVOGUE¡Ù¤ÎÆüËÜÈÇ¡ØVOGUE JAPAN¡Ê¥ô¥©¡¼¥° ¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡Ë¡Ù¡££³·î¹æ¤Ç¤Ï¡Ö¥Þ¥¤¡¦¥¨¥Ã¥»¥ó¥·¥ã¥ë¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¡¢É½»æ¤Ë¤ÏTWICE¤ÎMINA¤¬¼«¿È¤Î¥È¥¥¥·¥å¡¼¥º¤òÅ»¤Ã¤Æ¹ßÎ×¤¹¤ë¡£É½»æ¤Ë¤Ï¡¢º£Ç¯·ëÀ®10