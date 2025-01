ENHYPEN3回目のワールドツアーの日本公演<ENHYPEN WORLD TOUR ‘WALK THE LINE’ IN JAPAN>が1月26日の京セラドーム大阪にて大盛況のうちに幕を降ろし、同時にスタジアムでの追加公演開催が発表となった。同公演のオフィシャルレポートをお届けしたい。◆ENHYPEN 画像K-POPボーイグループの中でデビューから最速で開催された日本3都市でのドームツアー<WALK THE LINE>は、2024年11月の埼玉・ベルーナドーム公演からスタート。E