Ê¼¸Ë¡¦ÊóÆÁ³Ø±à¤ÎÌî¼ê¿Ø¤¬¥ª¥Õ¥·¡¼¥º¥ó¤Ë½Å»ë¤¹¤ë¥­¥ã¥Ã¥Á¥Ü¡¼¥ë¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¥ª¥Õ¥·¡¼¥º¥ó¤À¤«¤é¤³¤½¡¢°ì¤«¤é¸«Ä¾¤·Å°Äì¤¹¤ë¡£¹â¹»Ìîµå¤ÎÌ¾Ìç¡¢Ê¼¸Ë¡¦ÊóÆÁ³Ø±à¤Ç¤ÏÅß¤ÎÌÔÎý½¬¤Ç¡¢Ìîµå¤Î´ðËÜ¤È¤â¤¤¤¨¤ë¡Ö¥­¥ã¥Ã¥Á¥Ü¡¼¥ë¡×¤ò½ÅÍ×»ë¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¡¢Å´ÊÉ¤Î¼éÈ÷¤òÃÛ¤­¾å¤²¤Æ¤­¤¿µÜºêæÆ¥³¡¼¥Á¤Ï¡ÖËèÆü¤ä¤ë¤«¤é¤³¤½²¼¼ê¤Ë¤â¤Ê¤ë¥á¥Ë¥å¡¼¡£ËÜÅö¤Ë¥Á¡¼¥à¤ÎÊ¸²½¤òº¬ÉÕ¤«¤»¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï1Ç¯¤«¤«¤ë¡×¤È¡¢ÍýÍ³¤òÀâÌÀ¤¹¤ë¡£¾¯Ç¯Ìîµå¤Ë¤âÌòÎ©¤Ä¥Ý¥¤¥ó¥È