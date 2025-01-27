ブルボンとJA全農は、日本の各地にある、まだ知られていないおいしい果物を用いた“ニッポンエール”コラボレーションとして、「フェットチーネグミPREMIUMぶどう三姉妹(R)味」を期間限定で発売します。 ブルボン／JA全農「フェットチーネグミPREMIUMぶどう三姉妹(R)味」  内容量：50g発売日：2025年1月28日(火)全国発売販売チャネル(予定)：コンビニエンスストア、量販店、ドラッグスト