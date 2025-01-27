¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¸ùÀÓ¤òÊÆµå³¦¤Ç»Ä¤·¤Æ¤­¤¿¥¤¥Á¥í¡¼»á¡£(C)Getty Images¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÎ¢ÏÃ¤¬¼¡¡¹¤ÈÌÀ¤ë¤ß¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£»þ¤Î¿Í¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢µî¤ë1·î21Æü¤Ë2025Ç¯¤ÎÊÆÌîµåÅÂÆ²Æþ¤ê¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¥¤¥Á¥í¡¼»á¡Ê¥Þ¥ê¥Ê¡¼¥º²ñÄ¹ÉÕÆÃÊÌÊäº´·ó¥¤¥ó¥¹¥È¥é¥¯¥¿¡¼¡Ë¤À¡£ÀË¤·¤¯¤âËþÉ¼Áª½Ð¤ÏÆ¨¤·¤¿¤¬¡¢Í­»ñ³Ê1Ç¯ÌÜ¤Ê¤¬¤éÆÀÉ¼Î¨¤Ï99.7¡ó¤Ç¤ÎÅÂÆ²Æþ¤ê¤Ï¤Þ¤µ¤·¤¯²÷µó¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£¡ÚÆ°²è¡Û¾×·â¤Î¡ÖÇú¸ª¡×¥¤¥Á¥í¡¼»á¤¬¸½Ìò»þÂå¤Ë¸«¤»¤¿¥ì¡¼¥¶¡¼¥Ó¡¼¥à¤ò¥Á¥§