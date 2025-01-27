注意欠陥・多動性障害(ADHD)と診断された成人は、男性の場合は平均6.78年、女性の場合は平均8.64年、他の人よりも寿命が短い可能性があることが研究で明らかになりました。Life expectancy and years of life lost for adults with diagnosed ADHD in the UK: matched cohort study | The British Journal of Psychiatry | Cambridge Corehttps://www.cambridge.org/core/journals/the-british-journal-of-psychiatry/article/life
ランキング
- 総合
- 国内
- 政治
- 海外
- 経済
- IT
- スポーツ
- 芸能
- 女子
- 1. 港社長が説明会でも拒否した質問
- 2. キス強要され蕁麻疹 夫が激怒
- 3. フジ委員会設置 女性側コメント
- 4. フジ 芸人の出演休止を突然発表
- 5. 中居氏が守秘義務違反を問えぬ訳
- 6. 埼玉のクルド人問題 深刻事態に
- 7. 夜の大学 聞こえた生々しい会話
- 8. 長野3人死傷 男の育った家庭環境
- 9. 木村太郎氏 フジの2つの危機指摘
- 10. 遂に提供1社 サザエがトレンド入
- 1. キス強要され蕁麻疹 夫が激怒
- 2. フジ委員会設置 女性側コメント
- 3. 埼玉のクルド人問題 深刻事態に
- 4. 長野3人死傷 男の育った家庭環境
- 5. 日枝氏 フジ体制に言及していた
- 6. 太ももで1歳挟み意識不明 父逮捕
- 7. 庭から異音…ママ友の悪意に呆然
- 8. 「スキマバイト」半数でトラブル
- 9. 長野殺傷 逮捕時に閃光弾使用か
- 10. 異様な家庭 顔を合わせない家族
- 1. 医師が実践する鉄壁の感染対策
- 2. お見合い用? 佳子さま写真が好評
- 3. イチャイチャ注意 20代殴り逮捕
- 4. いい医師と評判 逮捕に患者絶句
- 5. 減刑に影響か 水原被告父の手紙
- 6. 舛添氏「私の許にも内部告発が」
- 7. ABC社長 フジは論外と切り捨てる
- 8. コナン・安室透の新声優 SNS絶賛
- 9. 沖縄市長選で自民系新顔が当選確実 県内市長選「オール沖縄」連敗
- 10. 「バナナ姫」再選 北九州市議選、市長が側面支援も 前回トップ当選
- 1. 乱倫パーティーに母親と同伴 英
- 2. あたたかかった 発音に外国人OMG
- 3. 死者100人超 北朝鮮の「速度戦」
- 4. 中国で男児が吹き飛ばされる
- 5. 英紙 中居氏問題「リトマス紙」
- 6. トランプ大統領 関税発動を予告
- 7. ロシア捜査で旅客機攻撃を確認
- 8. ニンジンは2型糖尿病対策に?
- 9. トランプ氏 監察総監を一斉解任
- 10. チーズ1日4kg 脂質溢れ手が黄変
- 1. ヴィトンが仏具店に警告 結末は?
- 2. 「相続ガチャ」に外れて悲劇
- 3. 母さんあんまりだよ…遺言に衝撃
- 4. 息子が二度聞き老人ホーム請求額
- 5. NISAとiDeCo どちらがいいのか
- 6. 仕事辞めラーメン屋 思わぬ事態
- 7. 資産1億の66歳 過剰節約続ける訳
- 8. マイナ保険証で何かお得になる?
- 9. コメ価格高騰で備蓄米放出へ
- 10. 自宅に訪問業者 本当の目的
- 1. 旅行客がAirTagで自分の荷物追跡
- 2. Apple Watch新機能で生活改善
- 3. [本日の一品]夏場にこき使ったキャップを快晴の冬場に洗える「キャップウォッシュ」
- 4. “危険”な映像が詰まった短編アニメ集「ラブ、デス＆ロボット」は、Netflixの実験的精神に溢れている
- 5. 「Ginza Sony Park グランドオープン」先行内覧会 / S字カーブ曲線を採用したメッシュチェア【まとめ記事】
- 6. あなたのiPadを一瞬でノートパソコンに変える。高感度タッチパッド搭載iPadキーボードケース「Benks」
- 7. コロナ禍で倒産危機の企業…オンキヨー、ANA、日本郵政も？
- 8. 持ち運び楽チンだね。スマホに貼っておけるうっすーいワイヤレスイヤホン
- 9. アシックス、ダルビッシュがオールスターで用いるグラブとスパイク作製
- 10. 美人猫のカワイすぎる行動が話題
- 11. 『犬神家の一族』あの“逆さ足”が所沢に出現！ 金田一耕助が逗留する「那須ホテル」アメニティをイメージしたタオルなど素敵グッズも登場
- 12. 【ライブドアショッピング】今週の人気商品をご紹介
- 13. 国産AI・FeloとCanvaの連携で「スライド作成」を極める
- 14. PayPay、対象銀行をはじめて登録＆支払いすると最大500ポイントプレゼント
- 15. 【最速レビュー】軽量なビジネスモバイルノートの最新モデル「ASUS ExpertBook P5」が登場しました。これは注目ですね！
- 16. 東芝、約17時間の長時間駆動と急速充電に対応する2in1パソコン「dynabook V」発表
- 17. ファーウェイ、14型ノートPC「MateBook 14」にWindows 11搭載モデル
- 18. 【Amazon】暑い夏が快適に過ごせる、グンゼのインナーウェアが最大32%オフに
- 19. 極薄なのに極暖の「カポックコート」の着心地を体験してみた
- 20. 多機能可変バッグ「EXPLORER PACK」の実力をレポート
- 1. イチロー馬券すぎ WIN5が話題に
- 2. 低賃金 水原被告の言い分に怒り
- 3. 妻と過ごせず 水原氏主張に呆然
- 4. 立浪前監督の監督賞にどよめき
- 5. 日本人18歳が衝撃弾 欧州で躍動
- 6. 著しく低賃金 水原被告をOB一蹴
- 7. 大谷が妻に感謝「僕の美しい妻」
- 8. 城島氏 甲斐流出に心配しかない
- 9. 大谷翔平の流暢すぎる英語力
- 10. PSG監督 新戦力アタッカーを称賛
- 1. 港社長が説明会でも拒否した質問
- 2. フジ 芸人の出演休止を突然発表
- 3. 中居氏が守秘義務違反を問えぬ訳
- 4. 木村太郎氏 フジの2つの危機指摘
- 5. 遂に提供1社 サザエがトレンド入
- 6. アッコ 発言7分後に頭下げ生謝罪
- 7. 被害告発の元女子アナが新投稿
- 8. 他局の女子アナも中居氏を接待か
- 9. 中居氏へ惜別…さんまらに賛否
- 10. ちびまる子ちゃん 提供ゼロに
- 1. ヒートテック超え? UNIQLOの名品
- 2. 「毛穴の角質も取れて優秀♡」使用感も洗い上がりも大満足な【クレンジング】ベスト3
- 3. 若者の未来潰すな 33歳差に批判
- 4. 小6娘が「LINE嫌」理由に母ゾッ
- 5. おしゃれ見えで即戦力になる色
- 6. 義母が容姿批判も夫の鋭い反撃
- 7. 長野“創業300年の温泉旅館”に別館が誕生！ 快適さと自由な旅をサポートする洋室ホテル
- 8. 妹びいきの両親 姉の破談を画策
- 9. ママ友が義母に言い放つ強烈一言
- 10. 「韓国コーデ」にハマる40代女性