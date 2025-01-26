陸上・大阪国際女子マラソン（２６日・大阪ヤンマースタジアム長居発着）――９月の世界選手権東京大会の代表選考会を兼ねて行われ、小林香菜（大塚製薬）が日本歴代１０位の２時間２１分１９秒で日本人トップの２位に入った。パリ五輪６位の鈴木優花（第一生命グループ）が２時間２１分３３秒の３位で、ともに世界選手権の参加標準記録２時間２３分３０秒を突破。松田瑞生（ダイハツ）は７位。ウォルケネシュ・エデサ（エチオピ