愛媛FCは26日、2025シーズンのキャプテン・副キャプテンが決定したと発表した。キャプテンには、今季横浜F・マリノスから加入したGK白坂楓馬が就任。副キャプテンはDF山原康太郎、MF深澤佑太、FW佐藤亮の3選手が務める。
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