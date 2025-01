阿部真央が、2度目となるビルボードツアー<ABE MAO Billboard Live Tour 2025>と、5大都市を巡る全国ホールツアー<ABE MAO HALL TOUR 2025 On My Way Home>の開催を発表した。1年半振り2度目となるビルボードツアーは、横浜公演も加わり全国3会場で開催。昨年に引き続きアコースティック編成でのパフォーマンスを予定している。更に秋には<阿部真央TOUR2022 “Who Am I”>以来、実に3年振りのホールツアーを開催。こちらは昨