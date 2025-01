【メカスマ NEW LINE UP -2025 WINTER-】 1月26日19時より配信 グッドスマイルカンパニーは、1月26日配信の「メカスマ NEW LINE UP -2025 WINTER-」にてプラモデル「MODEROID オーディアン」を発表した。 アニメ「銀装騎攻オーディアン」にて物語後半から登場した巨大なリムヒューガン「オーディアン」をプラモデル化。 メカデザイン・大