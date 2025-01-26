【その他の画像・動画等を元記事で観る】 ■MVは1月19日にZepp Shinjuku（TOKYO）で開催された『HITORIE 10-NEN-SAI FINALE TOUR』の映像で構成 1月22日にリリースされたヒトリエの10周年記念アルバム『Friend Chord』より、「NOTOK (Album version)」MVが公開された。 「NOTOK (Album version)」は、昨年11月にリリースされ大きな話題を呼んだwowakaボーカルによる新曲「NOTOK」が、ニューアルバム『F