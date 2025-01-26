[1.26 セリエA第22節](ジュゼッペ・メアッツァ)※20:30開始<出場メンバー>[ミラン]先発GK 16 マイク・メニャンDF 2 ダビデ・カラブリアDF 19 テオ・エルナンデスDF 31 ストラヒニャ・パヴロヴィッチDF 46 マッテオ・ガッビアMF 14 ティジャーニ・ラインデルスMF 29 ユスフ・フォファナMF 80 ユヌス・ムサFW 7 アルバロ・モラタFW 10 ラファエル・レオンFW 11 クリスティアン・プリシッチ控えGK 57 マルコ・スポルティエッロD