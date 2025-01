ちとせよしのの「最高ボディ」が東映チャンネルにて放送される。アイドルグループ「あまいもののつめあわせ」のメンバーとしても人気上昇中のちとせよしの。清楚な雰囲気と迫力ボディのギャップが魅力的。 (C)2024 TAKE SHOBO CO.,LTD. (C)2024 TAKE SHOBO CO.,LTD. (C)2024 TAKE SHOBO CO.,LTD. (C)2024 TAKE SHOBO CO.,LTD.文=HOMINIS編集部 放送情報【スカパー!】 ちとせよしの最高ボディ放送日時:2025年2月2日(日) 1:00