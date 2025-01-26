中日の石川昂弥内野手（23）が、CBCテレビ公式YouTubeチャンネル「燃えドラch」に出演。打席に立って好きな球場を明かした。「サンドラアフタートーク」の中で、視聴者から「相性がいい球場はどこ？」と質問された。数字上、石川が最も相性のいい球場は横浜スタジアム。昨季は9試合に出場し、28打数9安打の打率・321と高打率を残した。東京ドームもまた6試合に出場し、打率・300、1本塁打。だが、石川が選んだのは本拠地