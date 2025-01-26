岐阜県知事選は２６日投開票され、いずれも無所属新人で、元内閣府大臣官房審議官の江崎禎英氏（６０）（自民、立憲民主、国民民主、公明推薦）が、社会福祉法人理事の和田玲子氏（６４）（共産推薦）を破り、初当選を果たした。５期務めた現職の古田肇氏（７７）は今期限りでの引退を表明し、２０年ぶりに新人同士が争った。江崎氏は与野党相乗りの組織戦を展開し、幅広く支持を集めた。