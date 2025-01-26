山形県知事選は２６日、投開票が行われ、現職の吉村美栄子氏（７３）（無所属）が、新人で元住宅設備工事業の金山屯（じゅん）氏（８４）（無所属）を破り、５選を果たした。女性知事の５選は過去最多。吉村氏は昨年７月の豪雨災害からの復旧・復興策、４期１６年の実績を訴え、幅広い層に浸透した。自民、立憲民主、国民民主、共産各党の県組織が支援した。