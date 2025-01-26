監督・コーチ会議に臨むソフトバンクの小久保監督＝26日、福岡市ソフトバンクは26日、福岡市で監督・コーチ会議を開き、2月1日から宮崎市などで行う春季キャンプのメンバー振り分けを決めた。新加入の上沢直之、浜口遥大、上茶谷大河、伊藤優輔の4投手は主力中心のA組入りし、小久保裕紀監督は「最大の目標は日本一奪回。よりわくわくしたキャンプにしたい」と気合を入れた。新人ではドラフト2位の庄子雄大内野手（神奈川大）