どんな結果にも動じないはずのポーカー美女も、この場面ばかりは“ポーカーフェイス”に徹することはできなかった。女性8人が「ポーカークイーン」の座を競い合うABEMAオリジナルのトーナメントABEMA Queen Of Poker（AQOP）シーズン2のFINALステージが1月23日に配信。元ミスコンのポーカー美女・廣井佑果子が敗退の危機に見せた“暴走”に視聴者の視線が集まった。【映像】「祈る姿もかわいい」元ミスコン美女廣井は45.5Kのチ