ÉÍ¾¾¥ª¡¼¥È£Ç?¡Ö¥¦¥£¥Ê¡¼¥º¥«¥Ã¥×¡×¤Ï£²£¶ÆüºÇ½ªÆü¡¢£±£²£Ò¤ÇÍ¥¾¡Àï¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢¶â»ÒÂçÊå¡Ê£´£´¡áÉÍ¾¾¡Ë¤¬£³ÈÖ¼ê¥¹¥¿¡¼¥È¤«¤é£²¼þ£±³Ñ¤Ç¼ó°Ì¤ËÎ©¤ÄÂ®¹¶¤ÇÀ©¤·¡¢Âç²ñ½éÀ©ÇÆ¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£¶â»Ò¤Î¥°¥ì¡¼¥É¥ì¡¼¥¹À©ÇÆ¤ÏºòÇ¯¤Î£Ó£ÇÂè£³£·²óÁ´ÆüËÜÁªÈ´¡ÊÀî¸ý¡Ë°ÊÍè£±£²²óÌÜ¡¢Í¥¾¡¤ÏÄÌ»»£µ£²²óÌÜ¡£¿Íµ¤¤ÎÎëÌÚ·½°ìÏº¤Ï£¶Ãå¤ËÇÔ¤ì¤¿¡£¶â»Ò¤¬½ÏÎý¤ÎÁö¤ê¤Ç¡¢¥¹¥Ô¡¼¥É¤¢¤ë¼ã¼ê¤ÎÄÉ·â¤òÉõ¤¸¹þ¤ó¤À¡£»îÁö£³¡¦£²£¸ÉÃ¤Ï¥á¥ó¥Ð¡¼Ãæ£´ÈÖ»þ·×¥¿¥¤¤È¡¢¥¨