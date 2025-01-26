【モデルプレス＝2025/01/26】グローバルグループ・ENHYPEN（エンハイプン）が、2025年夏に日本で初のスタジアム公演を開催することを発表した。【写真】ENHYPEN、日本人気アーティストとの貴重コラボ◆ENHYPEN、日本で初のスタジアム公演開催決定同公演は、日本3都市ドームツアー「ENHYPEN WORLD TOUR ‘WALK THELINE’ IN JAPAN」の追加公演。2025年夏に日本2都市のスタジアムで開催され、日程や会場など詳細は後日発表される。E