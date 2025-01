ENHYPEN(P)&(C) BELIFT LAB Inc. グローバルグループENHYPENの日本3都市ドームツアー『ENHYPEN WORLD TOUR ‘WALK THE LINE’ IN JAPAN』の追加公演が、2025年夏、日本2都市のスタジアムで開催されることが決定した。日程や会場など詳細は後日発表される。ENHYPENの3回目のワールドツアー『ENHYPEN WORLD TOUR ‘WALK THE LINE’』(以下「WALK THE LINE」)は、2024年10月5日・6日の韓国・コヤン公演を皮切