½÷»ÒÂç²ñ¤ËÂ³¤­¡ÖSV¥ê¡¼¥° ¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼¥²¡¼¥à¡×¤ÎÃË»ÒÂç²ñ¤¬26Æü¡¢ÀÐÀî¸©¤«¤Û¤¯»Ô¤È¤êÌîºÚ¤ß¤½ BLUECATS ARENA¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡£³«¾ì1»þ´ÖÁ°¤Ë¤ÏÄ¹¼Ø¤ÎÎó¤¬¤Ç¤­¡¢ÃË»Ò¥Ð¥ì¡¼¥Õ¥¡¥ó¤Î´üÂÔ¤ÎÂç¤­¤µ¤¬»Ç¤¨¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡ÛÄ¶Ëþ°÷2741¿Í¤¬Ç®¶¸ ¡ª Éü¶½»Ù±ç¤ØÌøÅÄ¾­ÍÎ¡¦À¾ÅÄÍ­»Ö¤é¥È¥Ã¥×Áª¼ê¤¬½¸·ë¡¢郄¶¶Íõ¤Ï¥é¥¤¥ó¥º¥Þ¥ó¡Ú¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ëÃË»Ò¡ÛÁª¼ê¤Ï¥Õ¥¡¥óÅêÉ¼¤È¥ê¡¼¥°¿äÁ¦¤Ë¤è¤êÁª½Ð¤µ¤ì¤¿¥á¥ó¥Ð¡¼28¿Í¡ÊµÜ±º·ò¿Í¤Ï¥±¥¬¤Î±Æ¶Á¤Ë