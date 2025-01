ENHYPENが2025年夏、日本2都市のスタジアムにて<ENHYPEN WORLD TOUR “WALK THE LINE” IN JAPAN>追加公演を開催することが発表となった。日程や会場など詳細は後日発表される予定だ。◆ ENHYPEN 画像これは本日1月26日、京セラドーム大阪で開催された<ENHYPEN WORLD TOUR “WALK THE LINE” IN JAPAN>大阪公演最終日のアンコールでメンバー自身からアナウンスされたもの。日本スタジアム公演の開催がサプライズ発表されると、