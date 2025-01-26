ボクシングの大橋ジムは26日、4月26日に韓国ソウルで開催する「フェニックスバトル・ソウル」の対戦カードを発表した。メインイベントのWBOアジア・パシフィック（AP）＆東洋太平洋スーパーミドル級王座統一戦では、東洋太平洋王者の野中悠樹（47＝ミツキ）とWBO―AP王者ユン・ドクノ（29＝韓国）が対戦する。日本男子史上最年長王者の野中は昨年4月の東洋太平洋同級王座決定戦で当時50歳のサム・ソリマン（オーストラリア）