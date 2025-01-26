7人組グローバルグループ・ENHYPEN（エンハイプン）が、日本で初となるスタジアム公演を開催することが26日、発表された。【写真】クリスマスツリーをバッグに！冬らしい装いのENHYPEN同公演は、日本3都市ドームツアー『ENHYPEN WORLD TOUR ‘WALK THE LINE’ IN JAPAN』の追加公演となる。2都市で開催する予定。日程や会場など、詳細は後日発表される。スタジアム公演の開催は、きょう26日に京セラドーム大阪で開催された『