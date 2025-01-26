米大リーグ・マリナーズとマイナー契約を結んだ藤浪晋太郎投手が２６日、自身のインスタグラムのストーリーズに新規投稿。この日、中京競馬場で行われた「プロキオンステークス」の予想が的中したことを報告した。藤浪は５番人気の?サンデーファンデーを軸に据えたワイド馬券を１万円ずつ２点購入。軸馬は見事１着で入線し、相手に指名した２頭が２着、３着に入る完全的中となり、「んー、流石ワイ」とつづった。右腕は先週