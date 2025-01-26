Marimekko（マリメッコ）から、ダークグリーン×ライトピンクのウニッコ（Unikko）ホームコレクションが登場。2月7日（金）より順次、全国のマリメッコストア・各オンラインストアにて販売が始まります。こちらのコレクションは日本限定なので、気になる方はぜひチェックしてみて。春の訪れを感じさせる、マリメッコの日本限定コレクション今回、日本限定で登場するウニッコのホームコレクションは、初春の自然に溶け込むような柔