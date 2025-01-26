¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/01/26¡ÛÇÐÍ¥¤Î»°»³Î¿µ±¤¬26Æü¡¢K¥¢¥ê¡¼¥Ê²£ÉÍ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿±Ç²è¡ÖÃ¯¤è¤ê¤â¤Ä¤è¤¯Êú¤­¤·¤á¤Æ¡×´°À®ÈäÏª¾å±Ç²ñ¡õPREMIUM EVENT¤Ë½ÐÀÊ¡£»°»³¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢ËÜºî¤Ç¼çÂê²Î¤òÌ³¤á¤¿BE:FIRST¡Ê¥Ó¡¼¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¡Ë¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬½¸·ë¤·¡¢»×¤¤¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û»°»³Î¿µ±¼ç±éºî´Õ¾Þ¤Ç²èÌÌ¤ËÏÃ¤·¤«¤±¤Æ¤¤¤¿BE:FIRST¥á¥ó¥Ð¡¼¢¡»°»³Î¿µ±¡¢BE:FIRST¤Ø´¶¼ÕBE:FIRST¤Ï¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¤Æ¡¢ËÜºî¤Î¼çÂê²Î¡ÖÃ¯¤è¤ê¤â¡×¤ò½éÈäÏª¡£»°»³¤Ï¥°¥ì¡¼¥¹