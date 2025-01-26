任期満了に伴う静岡県菊川市長選挙（1月26日投開票）は投票が続いています。投票率は26日午後5時現在で選挙戦となった8年前を9ポイントほど下回っています。 【動画】投票率前回選より9.19ポイント下回る 静岡・菊川市長選投票進む 現職と新人の一騎打ち（26日午後5時現在） 【菊川市長選挙候補者】(届け出順) ▽横山正文氏(57)＝無新 ▽長谷川寛彦氏(63)＝無現 投票は26日午前7時から菊川市内17か所で行われています。投票