深海について学び、次世代の海の専門家を育てるプロジェクトの発表会が1月26日、静岡市で開かれました。 【動画】「未来に生かす」アイデアを発表 次世代の海の専門家育てるプロジェクト発表会「ココリコ」田中直樹さんらが審査＝静岡 この取り組みは、日本財団によるプロジェクトの一環で、深海に関心のある小学5年生から中学3年生が参加しました。小中学生はこれまで、駿河湾での深海魚漁の体験を行ったり、研究施設での講座を