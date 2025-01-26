プロ野球・ソフトバンクは26日、春季キャンプの参加メンバーを発表しました。ソフトバンクは宮崎市の生目の杜運動公園とタマホームスタジアム筑後に分かれて、2月1日からキャンプを開始。今回発表のA組・B組は両組とも生目の杜運動公園で行われる宮崎キャンプに参加します。2024年ドラフトで新加入したルーキーからはドラフト2位・庄子雄大選手がA組に抜てき。またドラフト6位の岩崎峻典投手もB組で宮崎キャンプに参加します。さら
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