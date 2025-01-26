現在のバースデーショット hitomiが、1月26日に四十代最後の誕生日を迎えた。49回目の誕生日を記念したポラロイド写真投稿し、「マイペースに、私らしく、年をとろう」というメッセージを添えた。【写真】hitomi、25歳のバースデイショットCDデビュー30周年を記念して、昨年11月に特設サイト「hitomi 30th anniversary PHOTO MUSEUM」を開設した。これまでの活動を振り返る写真（本邦初公開を含む）が年代別にキュ