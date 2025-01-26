全日本プロレス２６日の幕張大会で?女子プロ界最強のレジェンド?アジャコングが初参戦し、全日本プロレスＴＶ認定６人タッグ王座に挑戦した。「北斗軍」の援軍として大森北斗、羆嵐とのトリオを結成したアジャは、「バカの時代」の青柳優馬、阿部史典、佐藤光留組に挑戦。北斗＆大森はアジャメイクを施し、バカの時代は一斗缶を大量に持ち込んでくるカオスな試合展開になった。そんな中、アジャは要所で一斗缶攻撃を敵軍３人に叩