将棋の第７４期王将戦七番勝負（毎日新聞社、スポーツニッポン新聞社主催）の第２局が２５、２６日、京都市で行われ、王将を保持する藤井聡太竜王（２２）（名人、王位、王座、棋王、棋聖）が９３手で挑戦者の永瀬拓矢九段（３２）に勝ち、開幕２連勝とした。第３局は２月５、６日、東京都立川市で行われる。終局後、藤井竜王は「第３局は後手番になるので、序盤で立ち遅れることがないようにしっかり準備をしていきたい」と話