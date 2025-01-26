¥Ð¥ì¡¼SV¥ê¡¼¥°ÃË»Ò¤Î¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼Àï¤ò½ª¤¨¡¢´¿À¼¤Ë±þ¤¨¤ëÁª¼ê¤¿¤Á¡áÀÐÀî¸©¤«¤Û¤¯»Ô¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ë¤ÎSV¥ê¡¼¥°¤Ï26Æü¡¢ÀÐÀî¸©¤«¤Û¤¯»Ô¤Î¡Ö¤È¤êÌîºÚ¤ß¤½BLUECATSARENA¡×¤ÇÃË»Ò¤Î¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼Àï¤ò¹Ô¤¤¡¢¥Ñ¥ê¸ÞÎØÆüËÜÂåÉ½¤ÎÀ¾ÅÄ¡ÊÂçºåB¡Ë¤ä´ØÅÄ¡Ê°¦ÃÎ¡Ë¤é¤¬ºÇ¹âÊö¤Î¥×¥ì¡¼¤òÈäÏª¤·¡¢2700¿ÍÄ¶¤Î´Ñ½°¤òÊ¨¤«¤»¤¿¡£»î¹ç¤Ï25Æü¤Î½÷»Ò¤ËÂ³¤­¡¢Ç½ÅÐÈ¾ÅçÃÏ¿Ì¤Èµ­Ï¿Åª¹ë±«¤«¤é¤ÎÉü¶½»Ù±ç¤òÌÜÅª¤Ë³«ºÅ¤·¤¿¡£»ý¤ÁÁ°¤ÎÎÏ¶¯¤¤¥¹¥Ñ¥¤¥¯¤ò¸«¤»¤¿À¾