■ 買い予想数上昇（最新48時間） (銘柄コード) 銘柄 市場 (5246) エレメンツ 東証グロース (2586) フルッタ 東証グロース (2375) ギグワークス 東証スタンダード (296A) 令和ＡＨ 東証グロース (7211) 三菱自 東証プライム ■ 売り予想数上昇（最新48時間） (銘柄コード) 銘柄 市場 (4676) フジＨＤ 東証プライム (3048) ビックカメラ