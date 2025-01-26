今月22日、JR長野駅前で男女3人が男に刃物で刺され、死傷した事件で、26日朝、殺人未遂の疑いで46歳の無職の男が逮捕されました。殺人未遂の疑いで逮捕されたのは長野市西尾張部の無職、矢口雄資容疑者46歳です。 事件は1月22日午後8時ごろ、JR長野駅善光寺口で男女3人が男に刃物で刺され、長野市の会社員、丸山浩由さん49歳が死亡。37歳の男性と46歳の女性が重軽傷を負ったものです。このうち、女性に対し、持っていた刃物で背