アメリカのトランプ大統領はヨルダンのアブドラ国王と電話会談し、ガザ地区からの避難民をもっと受け入れるよう求めました。ホワイトハウスは25日、トランプ大統領がヨルダンのアブドラ国王と電話会談し、中東情勢について協議したと発表しました。この電話会談について、トランプ氏は大統領専用機内で記者団に対し、ヨルダンがガザ地区からの避難民を受け入れていることを評価したうえで、「ガザはひどい状況になっているの