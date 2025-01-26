大相撲初場所▽千秋楽（２６日、東京・両国国技館）大関・豊昇龍（立浪）が逆転で２度目の優勝を果たし、横綱昇進を協議されることになった。豊昇龍は本割で、大関・琴桜（佐渡ケ嶽）を破り、３敗を堅持。２敗でトップだった西前頭１４枚目・金峰山（木瀬）が、３敗の同３枚目・王鵬（大嶽）に敗れ、３人が１２勝３敗で並んだ。優勝決定ともえ戦が行われ、豊昇龍が、王鵬、金峰山を連破した。豊昇龍の叔父で元横綱・朝青龍